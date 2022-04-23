Хавбек «Локо» Куликов о переходе РФС в Азию: «Там можно будет все повыигрывать – Суперкубки, чемпионаты. Это лучше, чем ничего»

Полузащитник «Локомотива» высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола. – Ты рассказывал, что уровень российского и европейского футбола очень разный.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх