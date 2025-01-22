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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Известный алтайский футболист Смертин помогает расчищать акваторию Черного моря от мазута

Известный алтайский футболист Смертин помогает расчищать акваторию Черного моря от мазута

Также он планирует посетить центр реабилитации птиц и пообщаться с волонтерами Уроженец Алтайского края футболист Алексей Смертин помогает ликвидировать последствия крупной экологической катастрофы в Черном море.

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