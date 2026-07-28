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Проба 2

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10+ простых приемов, как выбирать на прилавке овощи, зелень и другие продукты, чтобы приносить домой только свежее

10+ простых приемов, как выбирать на прилавке овощи, зелень и другие продукты, чтобы приносить домой только свежее

В детстве я очень любила ходить с мамой на рынок — это была одна из главных моих маленьких радостей. Конечно, любила больше всего потому, что там все можно было попробовать и уйти домой не только с туго набитым авоськами, но еще и сытым.

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