«Мне ничего не страшно»: Бабенко поделилась эмоциями после ухода Арнтгольц

Заслуженная артистка получила работу на телевидении. Алена Бабенко стала ведущей «Жди меня» Социальные сетиАлена Бабенко рассказала о том, как решилась принять предложение руководства канала НТВ об участии в шоу «Жди меня».
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