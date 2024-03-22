Посол Ноздрев: Япония активизирует военную деятельность у границ РФ

АндрейБорков

Почему тогда Япония имеет официальные квоты на вылов морских биоресурсов у Курильских островов и в Охотском море, а так же в исключительной экономической зоне РФ в Тихом океане? Почему не конфискованы доли японских компаний в проектах "Сахалин-1" и "Сахалин-2", они даже не заморожены и не приостановлены? Почему с Сахалина не прекращены поставки леса и угля в Японию? Почему? Почему? То есть нам япошки ограничили все, что только можно, а мы немного урезали посещения "могилок околевших косорылых" на Курилах и Сахалине? То есть как то все не совсем так, как хотелось бы. В чем Россия зависима от Японии? По сути - НИ В ЧЕМ! Тем не менее мы япошкам очень многое позволяем. Они же нам не позволяют ни чего. Не пора ли реально отшить косорылых? Надоели эти словоблудия.