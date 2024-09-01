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Украина передала США список целей для ударов по территории России – CNN

Украина передала США список целей для ударов по территории России – CNN

Украинские власти настаивают на отмене запрета на использование ракет ATACMS.Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил CNN, что Киев передал США список целей, по которым вооружённые силы страны хотят наносить удары дальнобойными ракетами по территории России.

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