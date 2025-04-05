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Запашный: Овечкин серьезно превзойдет рекорд Гретцки после того, как побьет его

Запашный: Овечкин серьезно превзойдет рекорд Гретцки после того, как побьет его

REUTERS/Geoff Burke Рекорд четырехкратного обладателя Кубка Стэнли Уэйна Гретцки, который раньше считался вечным и был повторен капитаном "Вашингтон Кэпиталз" Александром Овечкиным, оказался невечным, и в дальнейшем российский хоккеист может серьезно превзойти его, сообщил гендиректор Большого московского государственного цирка Эдгард Запашный в беседе с РЕН ТВ.

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