Запашный: Овечкин серьезно превзойдет рекорд Гретцки после того, как побьет его

REUTERS/Geoff Burke Рекорд четырехкратного обладателя Кубка Стэнли Уэйна Гретцки, который раньше считался вечным и был повторен капитаном "Вашингтон Кэпиталз" Александром Овечкиным, оказался невечным, и в дальнейшем российский хоккеист может серьезно превзойти его, сообщил гендиректор Большого московского государственного цирка Эдгард Запашный в беседе с РЕН ТВ.