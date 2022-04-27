Бородавко о том, может ли Степанова пойти в политику: «Поживем – увидим»

Тренер российских лыжников Юрий Бородавко поделился мнением насчет речи олимпийской чемпионки Вероники Степановой на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх