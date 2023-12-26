Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Свежие комментарии

  • Андрей Валеев
    ага.подаст он руку.чушпанам руки в ответ не подают.Пожму руку Путину...
  • Асманов Александр
    Надо подумать насчёт Парижа... В этот раз туда не собирались, но если господа оаять настаивают... Только будет ли, ко...Пожму руку Путину...
  • мирас Закироув
    Нашли о ком (макроне) говорить?Пожму руку Путину...

Они - за нацизм. Только посмотрите на флаг их ВВС до 2020 года

Они - за нацизм. Только посмотрите на флаг их ВВС до 2020 года

Вообще Запад уже не тот, что год назад. Вот очень он хотел, чтобы Генассамблея ООН не приняла представленную на днях Россией резолюцию о противостоянии неонацизму и запрете его героизации.

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