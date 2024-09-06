Задержаны квартирные аферисты, оставившие без "квадратов" семь жителей Кронштадта В Петербурге семь человек проходят подозреваемыми по делу о мошенничестве с квартирами.
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Задержаны квартирные аферисты, оставившие без "квадратов" семь жителей Кронштадта В Петербурге семь человек проходят подозреваемыми по делу о мошенничестве с квартирами.