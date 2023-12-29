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Позитив для оптимистов

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У женского призыва на Украине есть свои культурные особенности, сложившиеся ещё в позапрошлом веке.

У женского призыва на Украине есть свои культурные особенности, сложившиеся ещё в позапрошлом веке.

ФОТО: GETMILITARYPHOTOS/MASTER1305/SHUTTERSTOCK ИЛЬЯ ГОЛОВНЁВ "ЖЕНИХОВ И ОРУЖИЕ ВЫБИРАЛИ ВСЕГДА САМИ": УКРАИНКИ ИЗ ВСУ ПОДАЮТ РУССКИМ СИГНАЛЫ У женского призыва на Украине есть свои культурные особенности, сложившиеся ещё в позапрошлом веке.

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