Генштаб объявил о начале весеннего призыва в России с 1 апреля

В России с 1 апреля начинается весенний призыв в армию. Об этом сообщил на брифинге заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.
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