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Россию ожидает мощный десант «миротворцев» из Индии и Китая

Россию ожидает мощный десант «миротворцев» из Индии и Китая

Издание India Today со ссылкой на собственные источник пишет о том, что советник по нацбезопасности правительства Индии Аджит Довал на следующей неделе посетит Москву и встретится с президентом Путиным, чтобы обсудить мир на Украине.

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