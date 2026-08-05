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Царьград

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Шуваев: Москва помогает Белгородской области в развитии систем защиты от БПЛА

Шуваев: Москва помогает Белгородской области в развитии систем защиты от БПЛА

Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев на встрече с президентом Владимиром Путиным рассказал, как Москва помогает Белгородской области в развитии систем защиты от БПЛА.

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