Шуваев: Москва помогает Белгородской области в развитии систем защиты от БПЛА

Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев на встрече с президентом Владимиром Путиным рассказал, как Москва помогает Белгородской области в развитии систем защиты от БПЛА.
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