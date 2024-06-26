Виновник ДТП не признает свою вину: что делать водителю

В настоящие время количество ДТП только растёт и ущерб в них тоже, поэтому очень часто виновник в ДТП вроде бы очевиден, но он не хочет признавать свою вину, всё это происходит так как виновник понимает, что у него повысится стоимость полиса ОСАГО, а некоторые просто не понимают требований элементарных ПДД РФ.