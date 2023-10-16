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NBC: КПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта будет открыт с 16 октября

NBC: КПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта будет открыт с 16 октября

На границе Египта и сектора Газа начнет работать контрольно-пропускной пункт "Рафах". Через него иностранные граждане смогут покинуть Палестину, которая подвергается активным обстрелам со стороны Израиля на фоне эскалации конфликта между странами.

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