«Никаких шансов»: утечки из Европы говорят о невозможности отправки на Украину даже 10 тысяч военных

Британское издание The Times пишет, что Европе будет сложно разместить 25 000 солдат на территории Украины для участия в силах «сдерживания» на ее территории, поскольку сами европейские армии недостаточно укомплектованы и недофинансированы, говорят источники.
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