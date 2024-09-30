Сколько домов и объектов соцкультбыта уже получили тепло в Карагандинской области

Услугодатели приступили к поэтапному подключению объектов соцкультбыта и многоэтажных жилых домов. Руководитель Управления энергетики и ЖКХ Карагандинской области Тлектес Досаев на утреннем совещании под руководством акима области доложил о ситуации на сегодняшний день.