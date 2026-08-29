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Путин выразил уверенность, что творческие люди дольше живут

Путин выразил уверенность, что творческие люди дольше живут

Творческие люди живут дольше. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с учителями, студентами и учениками педагогических классов.

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