Швейцария: Операция по поиску подозреваемого или подозреваемых продолжается в Аарау и его окрестностях, кантон Аргау, после того, как один человек был убит и пять человек получили ранения на полях рейва Арауэр в районе Шахен около 02:30 (00:30 по Гринвичу) 30 августа после инцидента со стрельбой.