Житель Самарской области задержан полицией по подозрению в мошенничестве при продаже цветочной продукции

В дежурную часть отдела полиции № 21 УМВД России по городу Тольятти обратился индивидуальный предприниматель и сообщил о том, что один из его сотрудников, работающий в отделе продаж цветочной продукции, присвоил себе денежные средства компании.
В дежурную часть отдела полиции № 21 УМВД России по городу Тольятти обратился индивидуальный предприниматель и сообщил о том, что один из его сотрудников, работающий в отделе продаж цветочной продукции, присвоил себе денежные средства компании.
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