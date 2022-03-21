Происшествия

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Житель Самарской области задержан полицией по подозрению в мошенничестве при продаже цветочной продукции

В дежурную часть отдела полиции № 21 УМВД России по городу Тольятти обратился индивидуальный предприниматель и сообщил о том, что один из его сотрудников, работающий в отделе продаж цветочной продукции, присвоил себе денежные средства компании.

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