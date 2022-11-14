Энциклопедия Техники

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Современные пулемёты выходят на абсолютно новый уровень

Современные пулемёты выходят на абсолютно новый уровень

﻿﻿С каждым годом пулеметы становятся невероятно мощным оружием. Обычная пуля всегда была и будет самым надежным боеприпасом.

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