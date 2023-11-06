5 самых опасных людей на планете

С каждым днем наша планета становится все более неприятным и опасным для жизни местом. Ожесточенные боестолкновения с террористическими группировками, борьба с наркотраффиком, похищение людей и торговля органами: среди нас живут те, кто способен отдать приказ об уничтожении целых семей не моргнув глазом.
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