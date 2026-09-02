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7050 мАч, камера Sony, IP69 и 5 лет обновлений. Представлен Vivo T5 5G

7050 мАч, камера Sony, IP69 и 5 лет обновлений. Представлен Vivo T5 5G

В топовой версии 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти Vivo представила T5 5G — смартфон среднего класса. Новинка позиционируется как более доступная альтернатива Vivo V70 FE 5G.

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