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Славянская доктрина

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Из всех искусств важнейшим для него является... цирк!

Из всех искусств важнейшим для него является... цирк!

Из всех искусств важнейшим для него является. цирк! Исторические напёрстки – они такие. Вроде уверен, где шарик.

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Комментарии
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Валерий Холодок
Уважаемый Юрий, прочитал первую фразу Вашей статьи и подумал, что всё же не мог Владимир Ильич так сформулировать образ развития народа России, да еще и цирк сюда присоединить. Посмотрел в поисковике и вот результат: https://dzen.ru/a/XJXfcv4IKQCziHOF?ysclid=madi5b3dp5910071117 что ж, может, конечно, эта информация и не так важна в контексте статьи, но ... Продолжу чтение далее.
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dzen
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7 час.
Валерий Холодок
Что ж, Юрий, дочитал. И, если Вам, конечно, интересно моё мнение: ===&quot;И третье, куда направила свой поролоновый нос-пятачок главная цирковая звезда планеты, — это борьба за смыслы.&quot;=== верно именно за СМЫСЛЫ( за мысль) и дальше верно: ===&quot;А для чего-то достойного настоящего русского человека.&quot;=== Где счастье за качественно и ответственно выполненную работу? Может потому с удовольствие смотрим старые фильмы? А сейчас работа изменилась в русле ИИ( интеллектуально что ли). Может я и не прав, но хочется больше о наших ребятах и  победах российских школьников на международных олимпиадах в 2024 году и предыдущих годах: именно процесс достижения этих побед в художественных фильмах, а не только констатация фактов. Как-то вот так думаю. А добру всё же быть.
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7 час.
Юрий Ильинов
&quot; ... Советская власть стыдливо лишила начала и конца ...&quot;
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