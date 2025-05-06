Из всех искусств важнейшим для него является... цирк!

Уважаемый Юрий, прочитал первую фразу Вашей статьи и подумал, что всё же не мог Владимир Ильич так сформулировать образ развития народа России, да еще и цирк сюда присоединить. Посмотрел в поисковике и вот результат: https://dzen.ru/a/XJXfcv4IKQCziHOF?ysclid=madi5b3dp5910071117 что ж, может, конечно, эта информация и не так важна в контексте статьи, но ... Продолжу чтение далее.

Валерий Холодок

Что ж, Юрий, дочитал. И, если Вам, конечно, интересно моё мнение: ==="И третье, куда направила свой поролоновый нос-пятачок главная цирковая звезда планеты, — это борьба за смыслы."=== верно именно за СМЫСЛЫ( за мысль) и дальше верно: ==="А для чего-то достойного настоящего русского человека."=== Где счастье за качественно и ответственно выполненную работу? Может потому с удовольствие смотрим старые фильмы? А сейчас работа изменилась в русле ИИ( интеллектуально что ли). Может я и не прав, но хочется больше о наших ребятах и победах российских школьников на международных олимпиадах в 2024 году и предыдущих годах: именно процесс достижения этих побед в художественных фильмах, а не только констатация фактов. Как-то вот так думаю. А добру всё же быть.