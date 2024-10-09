Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 719 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Т Н
    Если успеем… Распоясались донельзя!"Немыслимая нагло...
  • Юрентий Сантилимонович
    Всем депутатам и кандидатам в депутаты надо устраивать провокации на их понты . Нафиг нужны нам такие депутаты.ОПАСНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ...
  • Игорь Кутафин
    Самое время для создания «ПРОФСОЮЗОВ» участников СВО! Только организовано можно отстоять остатки здравого смысла в ст...ОПАСНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ...

«И дня не просуществует»: Китаю и России объявили войну на самом высшем уровне

«И дня не просуществует»: Китаю и России объявили войну на самом высшем уровне

Современные лидеры не располагают временем для формальностей, и официально война давно никем не объявляется — просто начинаются бомбардировки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лл
лина любимцева
И тогда не хотела, и сейчас не хочу!!
Ответить
17 час.
Так будет
что мешает угондошить этого финка? учитесь у мелкобритых, вот где специалисты по устранению кого либо и что интересно, практически  никто и никогда не понес наказание за свои козни
Ответить
17 час.
Валерий Каулин
Вот бы такие умные речи, да в нужное время, для описания положения в России! Кто, в чьих интересах и зачем! А то как-то непонятно, вроде олигархов нет, а их интересы есть! Во власти их нет, а периодически выскакивают, как чёрт из табакерки! Даже на международных встречах!
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх