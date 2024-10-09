«И дня не просуществует»: Китаю и России объявили войну на самом высшем уровне

что мешает угондошить этого финка? учитесь у мелкобритых, вот где специалисты по устранению кого либо и что интересно, практически никто и никогда не понес наказание за свои козни

Валерий Каулин

Вот бы такие умные речи, да в нужное время, для описания положения в России! Кто, в чьих интересах и зачем! А то как-то непонятно, вроде олигархов нет, а их интересы есть! Во власти их нет, а периодически выскакивают, как чёрт из табакерки! Даже на международных встречах!