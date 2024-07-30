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Вице-президент США Харрис: у Израиля есть право защищать себя от «Хезболлы»

Вице-президент США Харрис: у Израиля есть право защищать себя от «Хезболлы»

Участник президентской гонки Соединённых Штатов Америки Камала Харрис, рассуждая об авиационном налёте на ливанскую территорию, отметила, что израильская сторона может вести оборонительные сражения, защищаясь от организации «Хезболла».

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