Вице-президент США Харрис: у Израиля есть право защищать себя от «Хезболлы»

Участник президентской гонки Соединённых Штатов Америки Камала Харрис, рассуждая об авиационном налёте на ливанскую территорию, отметила, что израильская сторона может вести оборонительные сражения, защищаясь от организации «Хезболла».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии