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Мединский возглавил переговоры с Украиной: новые вызовы дипломатии России

Мединский возглавил переговоры с Украиной: новые вызовы дипломатии России

В Стамбуле пройдут переговоры между Россией и Украиной под руководством Владимира Мединского. Российская делегация готова к конструктивному диалогу и поиску решений конфликта, несмотря на возможное сопротивление украинской стороны и влияние Запада.

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