Разбор завалов в Минобороны: Пригожин получил ответ на вопрос — «Где снаряды?!» Могила основателя группы «Вагнер» Евгения Пригожина оказалась залитой бетоном, сообщил с Пороховского кладбища в Петербурге корреспондент «Фонтанки».
«Вагнер» закатали в бетон, хотя его основатель в критике военного ведомства оказался прав
Комментарии
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Н
Наталья
Кого прищучили, леша??? Его убили... за правду!! И путин его первый предал!! И оболгал от души!! Вся шваль воровская старралась!!! И сейчас все вылезло наружу, потому как воевать надо!! И разворошить ВСЕ гнездо не дадут!! Потому как!!...
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1 час.
Алексей Тан
Напомню идиоткам и идиотам.... Бронштейн (Троцкий), так же ... свой "вес" начинал, завоёвывать в войсках... формировал Красную армию... а в это время, его соплеменники в Москве, делили власть между собой,... и когда Троцкий прибыл в Москву, места ему ... уже не было... стал оттеснять других... результат знаем (ледоруб в черепе).
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32 мин.
ольга kim
Любую жизнь жалко. Но он не имел право устраивать мятеж, тем более во время Войны. Мятеж, которы стоил жизни 13 подготовленным бойцам.
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16 мин.
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