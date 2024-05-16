«Вагнер» закатали в бетон, хотя его основатель в критике военного ведомства оказался прав

Н Наталья Кого прищучили, леша??? Его убили... за правду!! И путин его первый предал!! И оболгал от души!! Вся шваль воровская старралась!!! И сейчас все вылезло наружу, потому как воевать надо!! И разворошить ВСЕ гнездо не дадут!! Потому как!!...

Алексей Тан Напомню идиоткам и идиотам.... Бронштейн (Троцкий), так же ... свой "вес" начинал, завоёвывать в войсках... формировал Красную армию... а в это время, его соплеменники в Москве, делили власть между собой,... и когда Троцкий прибыл в Москву, места ему ... уже не было... стал оттеснять других... результат знаем (ледоруб в черепе).