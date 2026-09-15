Суд в Москве взыскал с Киркорова плату за коммунальные услуги

Суд в Москве взыскал с артиста Филиппа Киркорова плату за коммунальные услуги, говорится в судебных материалах в распоряжении РИА Новости.
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