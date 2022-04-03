Российская армия уничтожила НПЗ под Одессой

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, утром 3 апреля высокоточными ракетами морского и воздушного базирования был уничтожен нефтеперерабатывающий завод и три хранилища горюче-смазочных материалов в районе Одессы.