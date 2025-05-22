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Царьград

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Центризбирком РФ пригласит международных наблюдателей на выборы в Госдуму 2026

Центризбирком РФ пригласит международных наблюдателей на выборы в Госдуму 2026

Центральная избирательная комиссия России, под руководством Эллы Памфиловой, намерена пригласить международных наблюдателей на выборы в Государственную думу, запланированные на 20 сентября 2026 года, обеспечив участие всех желающих.

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