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Царьград

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Ирландский журналист: 200 000 дезертировавших из украинской армии

Ирландский журналист: 200 000 дезертировавших из украинской армии

Ирландский журналист Чей Боуз заявил о масштабной дезертирстве в украинской армии, утверждая, что свыше 200 000 человек покинули войска.

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