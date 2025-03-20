Передвижной регистрационно-экзаменационный пункт Госавтоинспекции оказывает госуслуги жителям Смоленской области

Для удобства автовладельцев из тех районов Смоленской области, где отсутствуют подразделения по регистрационно-экзаменационной работе, сотрудники МОРЭР Госавтоинспекции для оказания госуслуг направляются туда на специально оборудованном «передвижном пункте».
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