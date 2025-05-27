Глеб Калюжный отправился в армию. К пункту его довёз чёрный "гелик"

Актёр Глеб Калюжный прервал гражданскую жизнь, прибыв на призывной пункт в Москве.Актёр Глеб Калюжный прибыл на призывной пункт в Москве, чтобы отправиться на срочную службу, на чёрном Mercedes-Benz G-класса.