Глеб Калюжный отправился в армию. К пункту его довёз чёрный "гелик"

Актёр Глеб Калюжный прервал гражданскую жизнь, прибыв на призывной пункт в Москве.Актёр Глеб Калюжный прибыл на призывной пункт в Москве, чтобы отправиться на срочную службу, на чёрном Mercedes-Benz G-класса.
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