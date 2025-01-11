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ВСУ направили на Россию 85 беспилотников

ВСУ направили на Россию 85 беспилотников

За минувшую ночь системы противовоздушной обороны РФ успешно сбили 85 беспилотников ВСУ над Черным и Азовским морями, а также в воздушном пространстве Воронежской, Белгородской, Тамбовской и Курской областей, Краснодарского края и Крыма.

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