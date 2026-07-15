US Gasoline Prices Could Top $4 Per Gallon Within Days After several weeks of reprieve for drivers, the US national average price of gasoline could top $4 per gallon within a week, as crude oil prices rallied by about 12% in the three days since Friday amid the all-but-collapsed U.
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