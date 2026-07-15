Zero Hedge
ГлавнаяBlog
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Zero Hedge

10 подписчиков

US Gasoline Prices Could Top $4 Per Gallon Within Days

US Gasoline Prices Could Top $4 Per Gallon Within Days

US Gasoline Prices Could Top $4 Per Gallon Within Days After several weeks of reprieve for drivers, the US national average price of gasoline could top $4 per gallon within a week, as crude oil prices rallied by about 12% in the three days since Friday amid the all-but-collapsed U.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии