Подросток в Кеми попал в больницу после драки в школе

Полиция проводит проверку по инциденту в Кемской школе, сообщили в телеграм-канале МВД Карелии. В полицию Кеми 10 марта поступило сообщение из медицинского учреждения о причинении телесных повреждений несовершеннолетнему.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии