«Этим можно»: США одобрили ядерную программу ближневосточной монархии

США и Саудовская Аравия договорились о совместном развитии атомной программы королевства. Эпохальное соглашение о ядерном сотрудничестве, разрабатывавшееся в течение последних нескольких лет и несколько раз оказывавшееся на грани аннулирования, 22 июля было подписано в Вашингтоне и теперь ожидает одобрения конгресса.