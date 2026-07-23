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ИА Регнум

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«Этим можно»: США одобрили ядерную программу ближневосточной монархии

«Этим можно»: США одобрили ядерную программу ближневосточной монархии

США и Саудовская Аравия договорились о совместном развитии атомной программы королевства. Эпохальное соглашение о ядерном сотрудничестве, разрабатывавшееся в течение последних нескольких лет и несколько раз оказывавшееся на грани аннулирования, 22 июля было подписано в Вашингтоне и теперь ожидает одобрения конгресса.

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