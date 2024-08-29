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Гостей ВЭФ в аэропорту Владивостока встречает изображение леопарда

Гостей ВЭФ в аэропорту Владивостока встречает изображение леопарда

Новый арт-объект украсил международный аэропорт Владивосток. Крупный мурал с дальневосточным леопардом появился в зоне выдачи багажа внутренних воздушных авиалиний – перед открытием Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ФГБУ «Земля леопарда».

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