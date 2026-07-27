Спать больше десяти часов: Кардиолог Гандельман предупредил о смертельной опасности

Любителям поваляться в постели до обеда посвящается. Кардиолог Герман Гандельман со ссылкой на масштабное исследование британских учёных предупредил: сон дольше десяти часов в сутки увеличивает риск преждевременной смерти на 30%, а вероятность умереть от инсульта — на 56%.
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