Военное обозрение

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Израильская газета: Ближайшее окружение Нетаньяху считает, что он столкнулся с восстанием израильских сил безопасности

Израильская газета: Ближайшее окружение Нетаньяху считает, что он столкнулся с восстанием израильских сил безопасности

В Израиле последние шесть недель регулярно, каждую субботу и понедельник, проходят протестные акции против законодательной инициативы премьер-министра Биньямина Нетаньяху, направленной на ослабление судебной системы в пользу исполнительной власти.

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