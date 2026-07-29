Политика как он...
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Политика как она есть

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Зеленский заявил, что Трамп согласен дать Киеву лицензии на производство Patriot

Зеленский заявил, что Трамп согласен дать Киеву лицензии на производство Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу Fox News, что глава США Дональд Трамп якобы согласился дать Киеву лицензии на производство ракет-перехватчиков для зенитно-ракетных комплексов Patriot.

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