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Закон, порядок, государство

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Экипажи Ми-28нм уничтожили бронированную технику и живую силу противника в приграничном районе Курской области

Экипажи Ми-28нм уничтожили бронированную технику и живую силу противника в приграничном районе Курской области

Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники ВСУ, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.

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