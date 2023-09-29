The Telegraph: «Барселона» может завершить своё существование

28 сентября каталонской «Барселоне» было предъявлено официальное обвинение в даче взятки по делу бывшего вице-президента технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации Хосе Негрейры.
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