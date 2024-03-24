"Россия не может допустить существование на своих границах государства, у которого задокументировано намерение использовать любые методы, чтобы отобрать у неё Крым, не говоря уже о территории новых регионов" — Песков.
Песков озвучил послание "партии мира"
Комментарии
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Александр Штам
Закончили ЛИЦЕМЕРИТЬ хотя - бы с названием !
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17 час.
Александр Денисов
А наш новый-старый говорит, что еще не начинал...
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15 час.
Светлана Позднякова
Война во имя спасения человечества!!!Россия победит!!Путин -мировой Президент!!Потом все начнут проситься присоединиться к России!!Ждем!!🇷🇺😂
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14 час.
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