Медвежий угол
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Медвежий угол

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Песков озвучил послание "партии мира"

Песков озвучил послание "партии мира"

"Россия не может допустить существование на своих границах государства, у которого задокументировано намерение использовать любые методы, чтобы отобрать у неё Крым, не говоря уже о территории новых регионов" — Песков.

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Комментарии
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Александр Штам
Закончили  ЛИЦЕМЕРИТЬ хотя - бы  с названием !
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17 час.
Александр Денисов
А наш новый-старый говорит, что еще не начинал...
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15 час.
Светлана Позднякова
Война во имя спасения человечества!!!Россия победит!!Путин -мировой Президент!!Потом все начнут проситься присоединиться к России!!Ждем!!🇷🇺😂
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14 час.

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