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Минобороны: ВС РФ нанесли удары по ВСУ в 132-х районах

Минобороны: ВС РФ нанесли удары по ВСУ в 132-х районах

Вооруженные силы РФ нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов, складам хранения беспилотников и местам их подготовки к применению, а также скоплениям живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 132-х районах.

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