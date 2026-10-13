Более 3 тыс. нижегородцев освоили нейросети по нацпроекту «Кадры»

За девять месяцев 2026 года более 3 тыс. жителей Нижегородской области прошли переобучение по нацпроекту «Кадры», а 83% из них подтвердили трудоустройство.
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