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Царьград

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Более 3 тыс. нижегородцев освоили нейросети по нацпроекту «Кадры»

Более 3 тыс. нижегородцев освоили нейросети по нацпроекту «Кадры»

За девять месяцев 2026 года более 3 тыс. жителей Нижегородской области прошли переобучение по нацпроекту «Кадры», а 83% из них подтвердили трудоустройство.

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