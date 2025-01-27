РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 172 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Амара Карпова
    Стыдно за таких "людей"🤮перед нашими парнями на фронте!!!Посол Израиля в М...
  • Сергей Иванов
    Не нужны нам такие россияне. Не пускать предателей.Посол Израиля в М...
  • Амара Карпова
    ГЕРОЙ👍❤️Храни Тебя БОГ👊🙏🙏🙏Младший лейтенант...

WP: в США хотят увеличить число задерживаемых мигрантов до 1,5 тысячи в день

WP: в США хотят увеличить число задерживаемых мигрантов до 1,5 тысячи в день

REUTERS/Rebecca Noble Администрация президента США Дональда Трампа дала указание Службе таможенного и пограничного контроля (ICE) кратно увеличить число задерживаемых за нарушение миграционного законодательства людей с нескольких сотен до 1200 – 1500 человек в сутки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх