WP: в США хотят увеличить число задерживаемых мигрантов до 1,5 тысячи в день

REUTERS/Rebecca Noble Администрация президента США Дональда Трампа дала указание Службе таможенного и пограничного контроля (ICE) кратно увеличить число задерживаемых за нарушение миграционного законодательства людей с нескольких сотен до 1200 – 1500 человек в сутки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии