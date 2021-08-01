Депутат Нилов предложил кардинальные изменения в пенсионной системе Александр АлексеенкоНовая реформа пенсионной системы, предложенная депутатом Государственной думы Ярославом Ниловым, может принести нынешним пенсионерам четыре серьезных изменения.
Депутат Нилов предложил кардинальные изменения в пенсионной системе Александр АлексеенкоНовая реформа пенсионной системы, предложенная депутатом Государственной думы Ярославом Ниловым, может принести нынешним пенсионерам четыре серьезных изменения.
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