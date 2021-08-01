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Депутат Нилов предложил кардинальные изменения в пенсионной системе

Депутат Нилов предложил кардинальные изменения в пенсионной системе

Депутат Нилов предложил кардинальные изменения в пенсионной системе Александр АлексеенкоНовая реформа пенсионной системы, предложенная депутатом Государственной думы Ярославом Ниловым, может принести нынешним пенсионерам четыре серьезных изменения.

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Геннадий Бережнов
Да уж Нилов предложил истинно кардинальные решения. Сколько ПФР существует, точнее с 2000г., столько его и кардинально меняют! А в следующем хотят слить с Фондом страхования. Займитесь уже ЖКХ, там вам работы на 50 лет хватит!

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